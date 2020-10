Faire les choses autrement… Puisqu’il est inenvisageable d’organiser une grande Marche des Fiertés LBGT+ dans les rues de la capitale cette année pour cause de crise sanitaire, l’ Inter-LGBT , l’association organisatrice, propose de multiplier du 2 au 7 novembre les manifestations de visibilité et de fierté à Paris et dans toute l’Ile-de-France.

Dans un message diffusé le 12 octobre, les organisateurs invitent « les associations à s’inscrire pour prendre en charge chacune un lieu différent, spécifiquement identifié, de Paris et d’Île-de-France pour remplacer l’unique cortège de la Marche des Fiertés par de multiples lieux externes de visibilité. L’objectif étant de sensibiliser le public, d’alerter les pouvoirs publics et d’inscrire les sujets LGBTQI+ dans l’agenda politique pour faire progresser les droits des personnes LGBTQI+. Chaque association devra suivre un protocole sanitaire stricte qui leur sera transmis et pour lequel elles seront accompagnées. De plus, des street artistes prendront aussi en charge certains lieux pour visibiliser le mot d’ordre à leur manière… »

Le mot d’ordre de cette édition autrement

Santé bafouée : LGBTQI+ en danger !

exprime les inquiétudes du moment. « Nous prendrons les rues et serons visibles pour parler de notre santé, pour réclamer un droit à un système de santé public à la hauteur de nos situations et de ses obligations. Il s’agit enfin de n’exclure personne face au droit aux soins, de prendre en compte à leur juste valeur les situations des minorités sexuelles et de toutes les identités de genre, de respecter nos corps, de répondre aux réels besoins de préventions et de réduction des risques, de mieux considérer les PVVIH (personne vivant avec le VIH) ou encore d’agir sur la santé mentale et le mal être des personnes LGBTQI+ les plus fragiles. »

Initialement, la Marche des Fiertés LGBT+ de Paris/Ile-de-France devait débuter à 14h à Luxembourg, et arriver à la Place de la République, avec à son point d’arrivée, le Grand Podium. L’Inter-LGBT espère que l’événement conservera malgré ces adaptations son caractère revendicatif, politique et festif.

