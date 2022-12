Reconnue d’utilité publique et présente dans toute la France, la Fondation Le Refuge prévient et lutte contre l’isolement et le suicide des jeunes LGBT+ en situation de rupture familiale. Depuis sa création en 2003, Le Refuge, qui fêtera ses 20 ans en 2023, a accompagné près de 10.000 jeunes. La Fondation lance une nouvelle campagne de sensibilisation et appelle le grand public à la soutenir dans ses actions de terrain.

Un spot télévisé pendant les fêtes

Cette nouvelle campagne repose principalement sur un spot TV intitulé Théo 2. Ce clip a été réalisé par Pascal Petit avec la participation d’Alex Goude, animateur TV à France Télévisions et comédien ainsi qu’ambassadeur et parrain du Refuge depuis 2015. Conçu comme une fiction, il reprend le fil de l’histoire débutée en 2019 avec l’acteur Paul Gomerieux, qui incarnait Théo, jeune homosexuel subissant sans réagir le rejet des autres, au lycée comme dans sa sphère familiale et, face à sa solitude, se retrouvant à la rue.

Une situation alarmante

Selon un sondage BVA pour Le Refuge réalisé en avril 2022 auprès de 1 583 personnes, près d’1 français sur 2 (46%) estime que la situation des personnes LGBT+ s’améliore. Pourtant, dans la réalité, il n’en est rien. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 3 800 atteintes aux personnes LGBT+, soit une hausse de près de 30 % par rapport à 2020 et de 104 % depuis 2016 !

Ces chiffres accablants restent très en deçà de la réalité puisque le Ministère de l’Intérieur estime que seules 20% des victimes déposent plainte. De son côté, la fondation Le Refuge constate aussi une augmentation considérable de ses interventions. En quatre ans, le nombre de nuitées d’hébergement offertes aux plus jeunes a plus que doublé : il y en avait 72.146 en 2021, contre 35.996 en 2018.

Créée en 2003 à Montpellier, la fondation Le Refuge a pour but de prévenir l’isolement et le suicide ds jeunes LGBT+. Elle dispose de 20 dispositifs d’accueil en France pour héberger et accompagner socialement et psychologiquement des jeunes victimes de LGBT-phobies en situation de rupture familiale. La fondation est présidée par Michel Suchod depuis le 1er mars 2021.

Infos et dons : https://le-refuge.org