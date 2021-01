Les sénateurs examineront à partir du 2 février en deuxième lecture le projet de loi de bioéthique, qui comprend notamment de nouvelles dispositions concernant l’accès à la PMA pour toutes, afin d’en élargir l’accès aux couples de femmes et aux femmes célibataires. La future loi a pour but la reconnaissance de la diversité des familles en actant l’égalité de droits entre toutes les familles, entre tous les parents quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre, et entre tous les enfants quel que soit leur mode de conception.

Lors du week-end des 30 et 31 janvier, la Manif pour tous organise des manifestations partout en France « contre la PMA sans père, la GPA et le projet de loi bioéthique ». Un rassemblement est organisé dimanche à Paris, devant le ministère de la santé, et des manifestations se dérouleront dans près d’une cinquantaine de villes françaises, selon un comptage réalisé vendredi matin par gaypride.fr. Les anti-PMA dénoncent en vrac « un texte sociétal qui vise notamment à légaliser et rembourser la PMA sans père et sans motif médical, et à faciliter le recours à des mères porteuses ; à autoriser la création d’embryons humaines génétiquement modifiés, de chimères (embryons homme-animal) et à légaliser l’interruption de la grossesse jusqu’à 9 mois ».

Les militants LGBT+, qui attendent depuis de nombreuses années ces nouvelles dispositions, n’ont pas l’intention de laisser le terrain à la Manif pour tous. Des contre-manifestations et des rassemblements de soutien au projet de loi sur la bioéthique se dérouleront tout au long de ce même week-end dans l’hexagone. A Perpignan par exemple, LGBT+66 invite élus, syndicats, associations et personnes qui défendent l’égalité des droits à se rassembler samedi 30 janvier à 16h place de la Victoire pour soutenir cette proposition de loi qui « n’est pas parfaite, mais constitue une avancée significative ». A Aix-en-Provence, une « Manif pour dégun » (NDLR : dégun = personne, en provençal) aura lieu à 13h30 place de la Rotonde le même jour à l’initiative du collectif RainbowShlag.

A Angers, Quazar, Centre LGBTI+ d’Angers et du Maine-et-Loire, organise un rassemblement samedi à 14h sur la place du Ralliement. Dans un communiqué, les militants ré-affirment leur soutien au projet de loi, et vont encore plus loin en demandant des mesures complémentaires. « La technique de la ROPA (don d’ovocytes au sein du couple) doit pouvoir être autorisée. Les personnes transidentitaires en capacité de procréer doivent pouvoir accéder à la PMA. Toutes les mutilations sur les personnes intersexes doivent être interdites. La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes doit pouvoir être assurée dans un cadre éthique. »

APPEL A MOBILISATION SAMEDI SUR BAYONNE ET PAU ! Publiée par L’Association Des Bascos sur Jeudi 28 janvier 2021

La révision de la loi bioéthique est réclamée par les associations LGBT+ depuis de longues années. Elle a été entamée en 2018 par des Etats généraux qui ont abouti à la rédaction d’un projet présenté en conseil des ministres en juillet 2019. Le texte a été adopté en seconde lecture par les députés le 31 juillet 2020. Il doit maintenant être adopté en seconde lecture par les sénateurs.

Quelques rendez-vous relevés sur le net

Il y en a certainement un organisé près de chez vous :