Les cérémonies de voeux passées, les associations qui organisent chaque année les « Pride », « Gay Pride » et autres « Marche des Fiertés » en France se sont mises au travail pour préparer la saison 2020.

L’édition 2019 a été très riche en manifestations réussies. En 2020, de nouvelles villes vont tenter d’organiser leurs propres événements. C’est le cas de Nîmes par exemple. Une petite équipe s’est constituée autour de l’association Gaypar Nîmes et travaille à une Pride pour la fin juin. C’est une affaire à surveiller !

Si l’organisation d’une marche est une affaire enthousiasmante, certaines villes ont connu des remous. A Clermont-Ferrand, plusieurs associations et individu-e-s se sont opposé-e-s et invectivé-e-s par réseaux sociaux interposés autour de la préparation d’une Marche des Fiertés au printemps dernier. L’animosité semble être retombée à la rentrée et Fierté Clermont-Ferrand a repris ses activités avec de nouveaux militants. Rendez- vous en juillet ?

A Lyon, après l’annulation de la Marche en juin, les différentes composantes qui prenaient part à l’organisation de l’événement au sein de la Lesbian & Gay Pride de Lyon ont tenu une grande assemblée générale fin novembre. A l’issue de la réunion, l’ensemble du bureau sortant démissionnaire a été remplacé par une nouvelle équipe profondément rajeunie. Les nouveaux dirigeants souhaitent apporter « une autre vision sur l’événement, une volonté de changer la manière de l’organiser et apporter une autre orientation politique ». Des réflexions sont en cours avec celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans ce renouveau. Espérons qu’elles permettront d’organiser une manifestation dès juin 2020.

Nous vous proposons une ébauche du calendrier, que nous ferons évoluer au fur et à mesure :



Angers 16/05/2020 Arras 13/06/2020 Biarritz 20/06/2020 Gap 27/06/2020 Lille 06/06/2020 Marseille 04/07/2020 Montpellier 11/07/2020 Orléans 16/05/2020 Paris 27/06/2020 Strasbourg 13/06/2020 Toulouse 13/06/2020 Tours 06/06/2020

Attention ! Ces informations restent encore à confirmer. Organiser une manifestation nécessite de mettre en place une organisation complexe pour garantir la sécurité des participant.e.s et d’obtenir des autorisations parfois difficiles à décrocher.