Sidaction est une association de lutte contre le sida qui soutient régulièrement la recherche en France. Afin de collecter des fonds, l’association organise chaque année le Sidaction, une opération unique en son genre, rendue possible grâce à l’engagement de nombreux médias pendant trois jours. En 2025 encore, les antennes des télés et radios françaises partenaires sont sur le pont les 21, 22 et 23 mars pour mobiliser, informer et collecter des fonds autour du mot d’ordre de cette année :

GRÂCE À LA RECHERCHE, ON PEUT VIVRE AVEC LE VIH,

EN AIDANT LA RECHERCHE ON POURRA VIVRE SANS.





Dans sa nouvelle campagne d’appel à dons, Sidaction souligne qu’avec les traitements et grâce aux avancées de la recherche, on peut vivre avec le VIH. Aujourd’hui, une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le virus. Mais vivre avec le VIH aujourd’hui, c’est prendre un traitement quotidien à vie. C’est également faire face à une santé plus fragile, notamment en vieillissant, avec un risque élevé de développer des cancers et des maladies cardiovasculaires.

Aujourd’hui, on recense 1,3 millions1 de nouvelles contaminations dans le monde. En France, 5 500 ont découvert leur séropositivité en 2023 dont 27% à un stade avancé de l’infection².

Au-delà des défis médicaux, les préjugés et discriminations envers les personnes vivant avec le VIH progressent de façon inquiétante. Les fausses croyances persistent et le manque de réflexes en matière de dépistage témoignent qu’un renforcement de la sensibilisation s’impose.

Les temps forts durant le week-end

Un nouvel hymne : « Grand Soleil »

27 ans après Sa Raison d’être, Sidaction est fière de présenter Grand Soleil, un nouvel hymne collectif orchestré par Damso, avec la participation exceptionnelle de 18 artistes issus des scènes rap et pop actuelles ainsi qu’une chorale Gospel. Ce morceau est un hymne à la lutte collective, au respect de soi et des autres, à l’amour et à la tolérance.

Adèle Castillon, Amadou et Mariam, Charlotte Gainsbourg, Damso, Eddy de Pretto, El Grande Toto, Eva, Fally Ipupa, Hoshi, Juliette Armanet, Kalash Criminel, Louane, Lous and the Yakuza, Lucky Love, Medine, Pierre de Maere, Pomme et Youssoupha, ont uni leurs voix pour faire entendre un message de solidarité et de combat.

Les stars s’unissent pour le Sidaction

À l’occasion du week-end du Sidaction, le prime de France 2 diffusé samedi 22 mars 2025 à 21h10 est placé sous le signe de la musique et de la solidarité.

Orchestrée par Stéphane Bern, en présence de Jean-Paul Gaultier et Damso, cette grande soirée réunira de nombreux artistes : Eddy de Pretto, Charlotte Cardin, Amir, Héléna, Raphaël, Aliocha Schneider, Amel Bent, Barbara Pravi, Camélia Jordana, Marc Lavoine, Bilal Hassani, Ebony, Joseph Kamel, Camille Lellouche…

Alors que la lutte contre le sida n’a jamais été aussi fragilisée par la suspension de l’aide internationale des Etats-Unis par Donald Trump, il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser pour soutenir les personnes vivant avec le VIH en France et dans le monde.

Sidaction a besoin de la mobilisation des donateurs pour collecter les fonds qui seront reversés aux programmes de recherche, ainsi qu’aux associations menant des projets de prévention, d’accès au dépistage et d’aide aux personnes vivant avec le VIH.

Vous aussi, participez !

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour apporter votre contribution au Sidaction :

Le 110

Appelez par téléphone le 110. Au bout du fil, des opérateurs se relaieront jusqu’au 6 avril pour enregistrer vos promesses de don, que vous n’aurez plus qu’à concrétiser quelques jours plus tard en envoyant un chèque.

Par SMS

Parce que chaque euro compte, il est aussi possible de faire des micro-dons de 10 € en envoyant le mot DON par SMS au 92 110 (le coût d’envoi du SMS est gratuit ou compris dans les forfaits).

En ligne

Mais le plus pratique et le plus économique reste sans conteste ce formulaire sécurisé, qui vous conduira directement sur le site du sidaction :